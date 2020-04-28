Поддержка сейчас нужна всем россиянам, особенно наименее защищенным группам населения. Об этом написал в своем Twitter председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Поддержка в сегодняшних условиях нужна абсолютно всем. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие и другие», — подчеркнул Кудрин.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК предупредил, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, российский средний класс может скатиться в бедность. «Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал он.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. «Есть меры поддержки всему населению, выделять только средний класс — это совершенно неверный подход», — подчеркнул он.