Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Спурт Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере более 4,676 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Напомним, лицензия у «Спурта» была отозвана 21 июля 2017-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.

Ответчиками по иску агентства, поданному 24 апреля 2020 года, значатся Евгения Даутова, Марат Даутов, Кирилл Шайхутдинов, Дмитрий Корчагин, Ирина Ананьева и Раил Камалиев. Уточним, что совладелица банка Евгения Даутова занимала пост его председателя правления и была членом совета директоров. Марат Даутов, Кирилл Шайхутдинов, Дмитрий Корчагин входили в правление.

В начале июня 2019 года Вахитовский районный суд Казани дал Евгении Даутовой три года и один месяц исправительной колонии общего режима по уголовному делу, ущерб в котором был оценен почти в 3 млрд рублей. Экс-глава банка была признана виновной в фальсификации финансовых документов и злоупотреблении полномочиями.

В августе прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал Даутову банкротом.



Позже, в октябре 2019-го, стало известно, что АСВ требует с нее через суд более 3 млрд рублей.