Россияне стали более осмотрительны в вопросах финансов: доля тех, кто старается регулярно откладывать часть дохода, в апреле составила 35% и выросла с лета прошлого года на 8 процентных пунктов. При этом жители крупных и средних российских городов все чаще проявляют интерес к инвестициям. Таковы результаты исследования «Сбербанк Управление Активами».

«На фоне текущего снижения фондового рынка от 7% до 10% жителей крупных и средних российских городов проявляют интерес к инвестициям, объясняя его в том числе опытом инвестирования в предыдущие периоды повышенной волатильности. При этом интерес россиян к инструментам фондового рынка значительно вырос: годом ранее, в апреле 2019-го, ими интересовались 4%. Больше всего инвестициями интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми и Тюмени. Из числа потенциальных инвесторов около 60% интересуют вложения в ценные бумаги российских компаний (акции и облигации), 20% — вложения в золото», — говорится в сообщении.

Основные причины интереса к инвестициям — желание получить поддержку для бюджета, стремление к финансовой независимости и самостоятельному управлению доходом (инвестиции как собственный бизнес). Еще одна популярная причина — желание воспользоваться нынешним снижением фондового рынка для «входа» в инвестиции. Часть респондентов из этой группы ссылались на опыт инвестирования, полученный в 1998, 2009 и 2015 годах, заключили в «Сбербанк Управление Активами».

Опрос проведен в апреле в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.