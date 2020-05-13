Российская валюта после мартовского обвала продолжила слабеть к доллару и евро в апреле 2020 года, свидетельствуют данные соответствующей сводки ЦБ .

Рубль ослаб к доллару в апреле по номинальному курсу на 2,8% по сравнению с мартом, а к евро — на 1,2%.

Средний номинальный курс доллара в апреле равнялся 75,22 рубля (73,15 рубля в марте), средний номинальный курс евро — 81,92 рубля (против 80,91 рубля). Средние номинальные курсы за четыре месяца текущего года — 68,26 рубля за доллар и 75,06 рубля за евро.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослаб по номинальному курсу в апреле на 16,3% к доллару и на 14,7% к евро.

По реальному курсу рубль потерял в апреле по сравнению с мартом текущего года 1,6% к доллару и 0,6% к евро; по сравнению с декабрем 2019-го ослабление к доллару составило 14,3%, а к евро — 12,9%. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в апреле на 0,8%, а реальный эффективный курс, по оценке, продемонстрировал символическое укрепление — на 0,1%. По сравнению с декабрем 2019 года снижение составило 12,6% и 11% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ остаются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия. Пятерка крупнейших партнеров не изменилась по сравнению с 2019 годом, при этом на шестой строчке уже находится Турция вместо Соединенных Штатов, которые в 2019-м вытеснила из топ-пятерки Италия (сейчас США на седьмом месте). В 2019 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России.

В материалах ЦБ в том числе приводится динамика курса рубля в годовом выражении. По сравнению с январем — апрелем 2019 года российская валюта продемонстрировала за четырехмесячный период 2020-го ослабление к доллару на 3,7% по номинальному курсу и на 2,7% по реальному, а к евро рубль ослаб в номинальном выражении на 0,8% и укрепился на 0,7% в реальном. К корзине валют зафиксировано ослабление позиций российской денежной единицы на 0,1% по номинальным курсам и на 0,5% (согласно предварительной оценке) по реальным.



После того как на переговорах в начале марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, цены на «черное золото» обрушились, спровоцировав глубокий спад на фондовых рынках и резкое ослабление рубля. В апреле участники альянса все же согласовали новые условия сокращения добычи, они действуют с мая. Ситуация в экономике и на рынках усугубляется распространением новой коронавирусной инфекции во всем мире.