• Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4,5%. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. При этом регулятор не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. ЦБ также видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.

• Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. В конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. рублей для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Об этом рассказал один из клиентов Сбербанка, он перевел через банкомат 7,5 тыс. рублей и обнаружил, что банк взял за эту операцию комиссию в размере 75 рублей.

• Россия опустилась на пять позиций в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира. Таковы результаты исследования Международного института развития управления (IMD). По мнению составителей рейтинга, основной проблемой является низкая эффективность бизнеса, невысокое мнение предпринимателей о самих себе. Основным уроком исследования 2020 года стало доминирование среди лидеров небольших стран. На первом месте остался Сингапур, второе заняла Дания, третье — Швейцария, на десятом — США, они за год снизились на семь позиций вниз.

• Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок к Конституции; как пояснили во фракции «Единая Россия», сейчас в Основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважении к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами. По словам депутатов, такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения.