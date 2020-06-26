Крупнейшие российские банки начали возвращать сотрудников с «удаленки», от 20% до 50% персонала головных офисов уже трудятся очно, пишут «Известия» , ссылаясь на их представителей. Так, Сбербанк вернул в офис 30% сотрудников и 70% руководителей, сообщили в пресс-службе. Весь персонал, работающий очно, банк бесплатно тестирует на COVID-19, сдавать анализы нужно каждые три-четыре дня. Их период действия — неделя, и если сотрудник его просрочил, то не сможет попасть в офис, поскольку пропуск будет заблокирован, подчеркнули в банке. Крупные кредитные организации также планируют использовать систему контроля, которая будет блокировать вход в здание сотрудникам с высокой температурой и другими симптомами коронавируса.

Банки возвращают кадровый состав на офисный режим постепенно. У ВТБ сейчас это 20% персонала, у ФК «Открытие» — 30%, у Промсвязьбанка — 50%, сообщили их представители. Но часть банковского персонала так и останется на «удаленке», даже когда их коллеги вернутся в офис. Московский Кредитный Банк планирует возобновить привычный режим работы в сентябре, но изучает вопрос о переводе на постоянную дистанционную работу части подразделений. Газпромбанк будет массово выводить работников в офисы уже после вакцинации против COVID-19, но часть из них останется на удаленном режиме либо перейдет на гибкий график.

Три четверти российских работников вернулись с «удаленки» в офисы Легко вошли в привычный формат 40% россиян, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

По словам экспертов, в зависимости от своего размера банки сэкономят на «удаленке» 100—500 млн рублей в год. Выгода нивелируется дополнительными расходами, обеспечением сотрудников на дому оргтехникой например. Изменение трудового договора при переводе на удаленную работу допускается только по соглашению сторон. В одностороннем порядке ухудшить условия запрещено трудовым законодательством, и суд в большинстве случаев встает на сторону работника, добавили эксперты. Также работодатель не имеет права передавать данные сотрудника третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, и в случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами, добавили эксперты.