• Банки нашли новый способ стимулировать кредитование в магазинах в период пандемии и падения доходов покупателей. О схеме, которая может «выстрелить» во время кризиса, можно узнать из публикации.

• Выдача сельской ипотеки стартовала полгода назад, а банки уже исчерпали годовой лимит. Правительство решило утроить финансирование. В том, как можно будет получить заем на покупку жилья за городом, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.

• Карты из кукурузы, помощь диким животным, бонусы за экопотребление — банки следуют модным курсом на «зеленую экономику». Во сколько это обходится их клиентам, узнаем в «Разборе Банки.ру».

• Телемедицина должна сказать пандемии коронавируса огромное спасибо. Благодаря невозможному в других обстоятельствах росту спроса она стала самостоятельной страховой услугой, причем не только для людей. О том, кого еще готова лечить дистанционная медицина, читайте в материале Банки.ру.

• Авиакомпании уже продают билеты на дальние берега, а консульства европейских стран начинают принимать документы на визы, но есть нюанс. До сих пор нет официальной информации, когда Россия откроет свои границы. Более того, пока одни государства уже ждут российских гостей, для других мы остаемся в черном списке. О том, какие курорты готовы принять российских туристов, узнаем в материале «Зона отдыха».

• Ликвидировать бедность в России можно в течение трех лет, считает академик РАН Сергей Глазьев. О стратегии модернизации и опережающего развития российской экономики читайте здесь.