Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта «Доступный Интернет» будет продлен до 31 декабря. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Продлеваем его [эксперимент] <...> до 31 декабря. Список [ресурсов] тоже будет корректироваться, он уже в процессе [корректировки]», — сказал Шадаев.

По его словам, уже можно сделать вывод о том, что услуга востребованна.

«С другой стороны, мы не видим гигантского объема трафика, который бесплатно потребляется. То есть большое количество людей этим воспользовались, и все-таки это некоторая эпизодическая история. Говорить о том, что у нас абоненты массово переходят на социальный Интернет, нельзя», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что в ходе эксперимента услугой ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, а наиболее востребованными ресурсами стали соцсети.

Сейчас Минкомсвязь продолжает обсуждать законопроект о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам с Министерством экономического развития, которое ранее раскритиковало документ в связи с возможными рисками дополнительных расходов для операторов. «Мы его [законопроект] обсуждаем с Минэкономразвития, у нас расходятся оценки выпадающих доходов операторов. То есть мы не видим риска драматического падения доходов», — отметил Шадаев.

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам стартовал 1 апреля и должен был завершиться 1 июля. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны («Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «ЭР-Телеком») должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайта из перечня даже при нулевом балансе на счете клиента.

В список вошли сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, включая соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Сейчас бесплатный доступ в рамках эксперимента предоставляется только для абонентов домашнего Интернета. В будущем правительство рассматривает вариант расширить услугу и на мобильную связь.

Согласно законопроекту Минкомсвязи, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг. Качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым вне зависимости от баланса на счете абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней.



С критикой законопроекта выступило МЭР. В частности, министерство считает, что реализация текущей версии проекта закона может повлечь дополнительные расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры связи. По оценке МЭР, выпадающие доходы операторов могут составить 160 млрд рублей в год. Кроме того, министерство считает необходимым отдельно проработать критерий «социально значимый интернет-сервис», поскольку не каждый востребованный россиянами ресурс можно считать социально значимым.