Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Неделя с 29 июня по 5 июля стала лучшей с начала апреля с точки зрения потребительской активности. Соответствующий индекс аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru вырос с 71,8 до 76,3 пункта из 100. Как отмечают аналитики, «всплеск, круги трат от которого будут расходиться еще две — три недели, произошел 2—3 июля», когда россияне получили социальные выплаты.

👍 Правительство сделало лизинг автомобилей более доступным. Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25% стоимости транспортного средства. Государство субсидирует ее лизинговым компаниям в рамках программы «Доступная аренда».

👍 Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей по состоянию на 6 июля получили родители 26 млн детей до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства.



👍 Мэр Москвы объявил о новом этапе снятия COVID-ограничений. С 13 июля отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен, но использовать маски и перчатки по-прежнему необходимо в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍