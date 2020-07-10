• Мошенники стали интересоваться бонусными счетами банковских клиентов, на которые они получают кешбэк за покупки по программе лояльности. Новый способ кражи накопленных баллов и миль обнаружили специалисты ВТБ, рассказал руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. По его словам, банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы, подобные попытки пресекаются банком. Представитель Почта Банка сообщил, что мошенники действительно становятся все более изобретательными и покушаются не только на деньги на счетах клиентов, но и на баллы.



• Банки попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении ипотечных кредитов под 6,5%. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа. Как отмечают авторы, после снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт (до 4,5%) на ту же величину сократилось и возмещение банкам — участникам программы. В этих условиях даже субсидирование ипотечной ставки не позволяет им выдавать кредиты с выгодой для себя. Участники рынка хотят изменить формулу расчета компенсаций. Одновременно АБР просит продлить срок действия госпрограммы льготной ипотеки до конца года вместо действующего сейчас дедлайна 1 ноября 2020 года.

• Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года. Таковы результаты мониторинга РАНХиГС. Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85% и 9% соответственно). Число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%.



• Курская областная дума внесла в Госдуму проект поправок в закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», предусматривающий изменение принципа расчета величины прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.