Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками лишившегося лицензии Народного Банка Тувы (НБТ) не позднее 28 июля. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июля.

Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.