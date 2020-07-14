Те средства, которые получит бюджет за счет повышения ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для богатых, будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это гораздо важнее экономического эффекта от такой налоговой меры.

«Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями. Это гораздо важнее экономического смысла, но в то же время есть и экономический смысл», — прокомментировал Песков высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина относительно того, что повышение НДФЛ для богатых не имеет экономического смысла.

Опрос: почти две трети россиян поддерживают повышение НДФЛ для богатых граждан Каждый пятый (22%) заявил о своем безразличии к решению о повышении ставки НДФЛ.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей.