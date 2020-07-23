Количество мошеннических звонков, во время которых злоумышленники представляются работниками банков, в период пандемии коронавируса увеличилось на 300%. При этом объем ущерба от телефонных мошенников остался на том же уровне, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в рамках Дальневосточного медиасаммита.

«Совершенно точно за 2020 год в период пандемии, соответственно, март — май, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Безумное количество звонков», — сказал он и подчеркнул, что объем хищений при этом не вырос.

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка для отправки СМС с номера 900 Злоумышленники отправляют жертве сообщение с номера 900 для открытия «резервного счета».

Банк России с начала 2020 года также выявил около 119 тыс. фишинговых сайтов, из них удалось заблокировать лишь 300 ресурсов.

«С января текущего года по вчерашнее число мы выявили совместно с коллегами из финансовых организаций, совместно с гражданами, порядка 119 тыс. сайтов фишинговой направленности. Это и подделки и под платежные системы, под страховые компании, под легальные магазины, — уточнил Сычев. — К сожалению, из этого количества теми методами, которые мы имеем, нам удалось прекратить деятельность всего лишь 300 сайтов».