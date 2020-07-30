🔹 Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным Интернетом в России с декабря 2019 года по июль 2020-го выросла на 47%, до 887,5 рубля, — абоненты с такими тарифами перегружают сети, что стало особенно проблематично для операторов во время пандемии. Таковы данные отчета агентства Content Review. Средняя цена 1 Гб мобильного Интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 рубля.

🔹 Пособие по безработице в 2021 году должно составлять прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты. Такую позицию сформулировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Число зарегистрированных безработных в стране уже превысило 3 млн человек, сообщала ранее пресс-служба Минтруда. Если предположить, что их количество в 2021 году сохранится на прежнем уровне, на выплату пособий по предложению профсоюзов даже в минимальном размере потребуется около 420 млрд рублей в год.

🔹 Правительство освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКУ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, с начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Мишустин уточнил, что правительством подготовлено соответствующее постановление.



🔹 На портале Банки.ру вышел новый видеоролик формата FinTok. Его темой стали кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам, призванные поддержать население во время пандемии коронавируса. Обо всех подробностях и нюансах этой меры рассказывает ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик.