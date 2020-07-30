Сбербанк стал победителем конкурсов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Народного Банка и банка «Центрально-Азиатский».

Напомним, у Народного Банка (Москва) 24 июля этого года была отозвана лицензия, а лицензия «Центрально-Азиатского», базировавшегося в Абакане, была тогда же аннулирована по его собственному ходатайству.

Страховые выплаты вкладчикам обоих банков (в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям) начнутся 3 августа. В течение как минимум года они будут производиться через банк-агент, а о дальнейших выплатах АСВ уведомит дополнительно.

Вкладчики Народного Банка и КБ «Центрально-Азиатский», которые одновременно являются клиентами Сбербанка, могут обратиться с заявлением на выплату страховки через систему «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в веб-версии.

Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены на сайте АСВ 31 июля. Также они будут опубликованы в прессе: для вкладчиков Народного Банка — 3 августа в газете «Московский комсомолец», для вкладчиков «Центрально-Азиатского» — 4 августа в газете «Хакасия».

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух Народный Банк, «Невастройинвест» и «Центрально-Азиатский» — участники системы страхования вкладов, «Ресурс-траст» — нет.

Согласно реестру обязательств Народного Банка, за компенсациями на сумму 17,1 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков, в том числе 50 вкладчиков — малых предприятий, которые могут затребовать в общей сложности 8,3 млн рублей.

В свою очередь примерно 150 вкладчикам банка «Центрально-Азиатский» причитаются выплаты на 4,4 млн рублей в совокупности.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.