Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Министерство труда и социального развития пообещало обеспечить реальный рост пенсий граждан до 2024 года. Повышение пенсионных выплат в дальнейшем будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда.



👍 Сайты бюро кредитных историй, входящих в реестр Банка России, теперь маркируются в поисковой системе «Яндекс» специальным знаком — рядом с названием бюро стоит синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Такая мера поможет потребителям финансовых услуг выбирать в Сети финансовую организацию, действующую законно.

👍 МЭР совместно с пятью регионами планирует провести эксперимент по оказанию госуслуг в банках. Эксперимент предлагается провести в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на территории Башкирии, Астраханской, Кировской, Московской областей и Санкт-Петербурга. Он будет распространяться на отдельные услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов.

👍 Программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5% может быть продлена после 1 ноября при условии ее востребованности у россиян, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Также Минстрой намерен настаивать на увеличении лимитов на программу сельской ипотеки при формировании федерального бюджета на последующие годы.

👍 Правительство освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКУ. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.

👍 Московская биржа 24 августа 2020 года начнет торги акциями иностранных эмитентов. Инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний из индекса S&P 500.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

