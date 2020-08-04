🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады июля составила 4,58% годовых против 4,55% за вторую декаду июля. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с апреля текущего года. Глобально она снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение.

🔹 По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Таковы результаты исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Так, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности проживало 18,4 млн человек (включая детей), или 12,6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей — 49,4% — приходится на категорию многодетных семей, на уровне 40,6% оказалась доля детей, проживающих в малоимущих сельских семьях.

🔹 После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса. В июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. рублей, что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Речь идет о долгах, которые коллекторы взыскивают, работая с банками по агентской схеме. В марте снижение платежа по отношению к предыдущему месяцу составило 7%, в апреле — 27%, в мае — 3%. В июне зафиксирован рост в размере 23%, в июле средний платеж вырос на 16%.

🔹 На поддержку рабочих мест бизнес получил льготные кредиты более чем на 1 трлн рублей. Такие данные мониторинга выдачи банками льготных кредитов приводит Минэкономразвития. В рамках разработанных МЭР льготных программ кредитования предприниматели заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей. Из них более 96 млрд — кредитные соглашения по фонду оплаты труда под 0% (около 37,8 тыс. кредитных соглашений), около 347 млрд — по ФОТ под 2% (около 148 тыс. кредитных соглашений).

