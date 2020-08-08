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🔸 Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, получили право на кредитные каникулы. Но что будет с кредитной историей, если придется воспользоваться такой мерой? Не станут ли такие заемщики «плохими» в глазах других банков? Разбираемся в деталях в материале Банки.ру.

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