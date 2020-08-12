🔹 Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли, сообщили в пресс-службе Минтруда. В наименьшей степени от карантинных мер пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможно минимальное число сокращений или их отсутствие. Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, трудятся по найму в стране 54,3 млн человек, соответственно, речь идет примерно о 217 тыс. работников.

🔹 Пандемия нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%. Таковы данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. По данным компании, общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн, а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн. Совокупный убыток за март составил 277 млрд рублей.

🔹 Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний, уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%. Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщают СМИ со ссылкой на два источника, близких к Кабмину. По их словам, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, ЦБ и Минфину проработать этот вопрос.

🔹 Большинство российских компаний пренебрегают основными средствами защиты своих информационных систем — 84% организаций имеют уязвимости, используя которые хакеры могут получить доступ к важнейшим данным, сообщили в Positive Technologies. По данным компании, у 58% организаций есть хотя бы один узел с такой брешью, для которой существует общедоступное ПО для хакеров. В открытом доступе есть софт для взлома 10% всех выявленных уязвимостей. Проблемы с безопасностью есть у 99,9% компаний.