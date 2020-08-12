В России в августе зафиксирована дефляция, свидетельствуют данные Росстата . Динамика потребительских цен составила минус 0,1% как за неделю с 4 по 10 августа, так и в целом с начала текущего месяца, а прирост цен с начала года сократился до 2,9%.

«За период с 4 по 10 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 102,9% (справочно: август 2019-го — 99,8%, с начала года — 102,4%)», — указано в сообщении статистического ведомства.

В частности, за неделю с 4 по 10 августа заметно снизились цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,8%, в том числе подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы. Из продовольственных товаров также подешевели мясные консервы для детского питания, яйца, пшено, печенье, при этом подорожали сахар-песок, свинина, сосиски, сардельки, сметана, жирный творог, рис, черный чай.

Напомним, что в июле, согласно данным Росстата, рост цен составил 0,4% в месячном и 3,4% в годовом выражении. Оценки Банка России — 0,18% и 3,37% соответственно.



Как прогнозирует Минэкономразвития, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции в августе ожидается дефляция на уровне 0,2—0,1% в месячном исчислении, что соответствует диапазону 3,4—3,5% год к году.