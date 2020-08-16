Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Клиенты Альфа-Банка получили возможность переводить деньги на карты Visa и Mastercard в 174 страны мира из мобильного приложения. Комиссия за перевод на иностранные карты составляет 1% от суммы для карт Visa и 2% для Mastercard, минимального порога нет. За одну операцию можно перевести сумму до 100 тыс. и 500 тыс. рублей в течение суток.

Клиентам банка «Таврический» и держателям карт других российских банков с 11 августа стал доступен новый сервис переводов с карты на карту. Сделать перевод можно на сайте банка, в интернет-банке «Частный клиент» и мобильном приложении «Таврического». Для этого достаточно заполнить простую форму, указав реквизиты своей карты, номер карты получателя платежа и сумму перевода.