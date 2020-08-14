🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады августа составила около 4,52% годовых против 4,58% за третью декаду июля. Как показывают данные ЦБ, ставка установила очередной антирекорд: ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений.

🔹 Кредитные организации с 1 октября готовы вернуться к выплатам кешбэка за онлайн-покупки, который был отменен в апреле. Об этом сообщили в ВТБ, Газпромбанке и «Хоум Кредите». Так, ВТБ вернет уровень кешбэка для клиентов в тех категориях, где он был сокращен, так как ЦБ снимет ограничения по комиссиям за эквайринг через Интернет при покупке продуктов питания, лекарств и товаров медицинского назначения, одежды, изделий повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. Платежные системы также планируют вернуться к стандартному размеру интерчейнджа с 1 октября, сообщили в Masterсard и «Мир».

🔹 За рубеж из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам могут не выпустить почти 4 млн россиян. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов. В числе невыездных на 1 июля числилось 3,9 млн должников, что на 10,1% (363,3 тыс.) больше по сравнению с годом ранее, сообщили в ведомстве. Также возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов: на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам.

🔹 Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях. Для абонентов крупнейших сотовых операторов минута голосовой связи стоит в среднем 0,8 рубля, тогда как на оптовом межоператорском рынке цена может достигать 1,89 рубля, говорится в письме АОТС. Включение же «четверки» в реестр позволит регулировать эти тарифы на уровне государства.

