🔹 Стоимость розничных кредитов для новых клиентов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Таковы данные исследования аналитической компании FrankRG. Организации выдают займы под 9,3%, а вклады привлекают под 3,9%. Это ощутимо больше, чем годом ранее, — разрыв был почти двукратным. Прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли — банки заработали в общей сложности 1,7 трлн рублей. За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей, что на 70 млрд выше сопоставимого показателя прошлого года.

🔹 Банки начали тестирование технологии, которая позволит превратить любой смартфон в платежный терминал при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Банковская группа СКБ-Банка запустила такой пилотный проект. Параллельно аналогичное приложение разрабатывал и банк «Русский Стандарт», в качестве альтернативы уже запущена возможность формирования статических QR-кодов для c2b-переводов через СБП в онлайн-кабинете корпоративных клиентов.

🔹 Если бы российские банки за утечки данных клиентов штрафовали на процент от оборота, проблема «слива» персональной информации решилась бы очень быстро, рассказал основатель сервиса разведки утечек и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в интервью «Известиям». В настоящий момент банковские персональные данные продаются в Интернете каждый день. Бывает, что продают целые базы, а чаще выставляют объявления по продаже отдельных записей с телефонами и остатками на счетах.

🔹 Эксперты по кибербезопасности в июле 2020 года обнаружили сразу 312 новых фишинговых доменных имен популярных финансовых организаций — больше, чем за все предыдущее полугодие. Об этом сообщил телеграм-канал @In4security, указывая, что с начала года общее количество таких доменов составило 618. Две трети доменных имен оформлены через российских регистраторов, многие — в доменных зонах .cf или .icu. Новые фишинговые сайты устроены по одной схеме — к официальному домену банка мошенники добавляют один или несколько символов или приставки «online», «cabinet», «vhod» и «login».

