Клиенты Сбербанка — физические лица теперь могут одновременно открыть счет эскроу и аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» без визита в банк, говорится в релизе финучреждения.

«Для этого достаточно подтвердить в «Сбербанке Онлайн» договор счета эскроу, после чего автоматически будет сформировано заявление на аккредитив. Клиент получит СМС-сообщение с прямой ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Затем останется только указать сумму аккредитива и одним кликом утвердить заявление», — сказано в сообщении.

После регистрации договора долевого участия в Росреестре банк перечислит денежные средства с аккредитива на счет эскроу клиента.