Международные резервы РФ по состоянию на 21 августа составили 590,8 млрд долларов против 590,2 млрд на 14 августа 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 0,6 млрд долларов.

Незначительное — примерно на 0,1% — увеличение показателя за неделю произошло «в результате положительной переоценки активов, обусловленной укреплением доллара США по отношению к другим валютам», поясняется в комментарии Центробанка.

Напомним, что неделей ранее было зафиксировано ощутимое снижение показателя, после того как на 7 августа этого года объем резервов впервые превысил отметку в 600 млрд долларов и достиг 600,7 млрд, что стало новым рекордом. Предыдущий был поставлен 12 лет назад, 8 августа 2008 года, когда объем российских резервов равнялся 598,1 млрд долларов. На сайте ЦБ представлены данные с мая 1998 года .

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июле этого года резервы прибавили около 37,4 млрд.