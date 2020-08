Всемирный банк принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, которое цитирует ТАСС.

«Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки [нарушений]», — отмечается в документе.

По данным ВБ, будут проведены «систематический обзор и оценка изменений данных» последних пяти публикаций Doing Business. «Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business — 2018 и Doing Business — 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов [соответственно]. Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business», — указано в сообщении.

В организации подчеркнули, что «будут действовать на основе полученных результатов» и скорректируют в прошлых публикациях данные по странам, «которые больше всего пострадали от нарушений».

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и власти стран, которые больше всего пострадали от допущенных нарушений [при сборе] данных», — указали в ВБ.



В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре прошлого года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.