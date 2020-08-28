🔹 Кредитные организации обучают своих клиентов пользоваться приложением Сбербанка. Так, в ВТБ, Промсвязьбанке, «Зените» и Банке ДОМ.РФ запустили просветительскую кампанию по подключению переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в «Сбербанке Онлайн». Инструкция предоставляется, например, когда клиент выбирает в приложении банка перевод по номеру телефона в Сбербанк, но у получателя средств не включена возможность принимать деньги через СБП. Благодаря разъяснительной работе количество успешных переводов через СБП между ВТБ и Сбербанком увеличилось с 8% в начале июня до 61% в августе, оценили в кредитной организации.

🔹 Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС). Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний. Минюст опубликовал проект поправок в Трудовом кодексе, в котором предлагается лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами.

🔹 Самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце 2019 года рейтинговое агентство «НКР». Часть из них относятся к самозанятым.

🔹 Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ: снижение оплат по коммунальным услугам на июнь достигло 31% в сравнении с началом года, говорится в исследовании компании «Биллинг Онлайн Решения» (входит в группу QIWI). Наиболее резкий скачок в мае — июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года.

