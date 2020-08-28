Форекс-дилерам могут разрешить торговать всеми внебиржевыми беспоставочными инструментами. Речь идет о контрактах на разницу цен (CFD) с базисными активами в виде индексов, сырья и драгметаллов, сообщил руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров в рамках заседания комитета по взаимодействию с потребителями финансовых услуг.

Как напоминает ТАСС, сейчас единственный инструмент, до которого допущены форекс-дилеры, — это валютная пара. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов объявил о планах регулятора расширить номенклатуру форекс-дилеров и допустить их к торговле контрактами на разницу цен ценных бумаг.

ЦБ планирует разрешить форекс-дилерам торговать контрактами на разницу цен акций Сейчас российские форекс-дилеры предлагают контракты только на иностранную валюту.

В свою очередь Машаров отметил, что Центробанком обсуждаются изменения в федеральном законе «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования регулирования дилерской деятельности, в соответствии с которым форекс-дилеры могут получить возможность предлагать физлицам все внебиржевые беспоставочные инструменты с маржинальным обеспечением, а значит, контракты на разницу не только цен ценных бумаг, но и индексов, сырья и драгметаллов.

«В принципе это логично, потому что именно модель, которая предусматривает деятельность форекс-дилера и которая есть в европейском опыте, позволяет такими инструментами управлять и предлагать их трейдерам», — пояснил он, добавив, что именно отсутствие возможности у российских форекс-дилеров торговать всеми видами CFD дает преимущество иностранным компаниям, в том числе кипрским офшорам.

Машаров также отметил, что в рамках законопроекта планируется разграничение дилерской деятельности, которая используется для работы с юрлицами, и деятельности форекс-дилеров. «Все, что касается ретейла, — клиентов-физлиц — должно быть предоставлено форекс-дилерам», — пояснил он.



На сегодняшний день законопроект не внесен в Государственную думу, но стоит в плане законопроектной деятельности ЦБ на осеннюю сессию, отметил глава АФД, добавив, что надеется на его принятие до конца 2021 года. В свою очередь в Центробанке ТАСС сообщили, что в настоящее время ведется разработка изменений в законе «О рынке ценных бумаг». «Пока эта работа не завершена, дополнительные комментарии преждевременны», — отметили в Банке России.