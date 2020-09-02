Наблюдательный совет ВТБ принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев 2020 года составила 43 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 4,3%. В этих условиях наблюдательный совет принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, что позволит нам поддерживать необходимый уровень достаточности капитала и обеспечивать рост бизнеса на фоне снижения рентабельности», — говорится в комментарии президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Ранее Кабмин рекомендовал направить на дивиденды лишь 10% прибыли ВТБ по МСФО за 2019 год. В соответствии с этими рекомендациями менеджмент банка планирует выплатить дивиденды в размере 20,12 млрд рублей на все типы акций. Таким образом, доходность по ним в ценах 2019 года будет соответствовать 1,9% годовых.