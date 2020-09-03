Международная платежная система Visa запустила оплату покупок в заведении с помощью голоса через «Алису» (голосовой помощник от «Яндекса»), пишет РБК . Новая технология начала работать в 32 кафе и ресторанах Москвы. Проект реализуется совместно с сервисом для заказа еды и напитков Bartello. Чтобы сделать и оплатить заказ голосом, держатели карты Visa любого российского банка должны попросить голосового помощника «Алису» на смартфоне или планшете вызвать навык Bartello. Затем «Алиса» спросит, в каком заведении находится клиент, что он хочет заказать, и примет у него заказ, который будет передан на кухню ресторана. Для оплаты заказа откроется страница, на которую при первом использовании нужно внести данные карты. После добавления карты «Алиса» попросит создать кодовое слово, с помощью которого в дальнейшем будет подтверждаться проведение платежа.

Как пояснил представитель Visa, технология не связана с биометрией. Пока оплата голосом не очень распространена на рынке из-за того, что производители смартфонов не делают из него специальный аутентификатор, которым можно подтвердить платеж. В данном случае аутентификацию будет проводить Bartello. Сервис Bartello намерен в дальнейшем расширить голосовые заказ и оплату на всех своих партнеров (всего их 86), отметил генеральный директор Bartello Данила Николаев. Visa планирует развивать технологию и с другими торгово-сервисными предприятиями, если они будут заинтересованы в этом.

Внедрение подобной технологии в будущем не исключают в банке «Русский Стандарт». ВТБ заинтересован во внедрении всех инноваций при обслуживании клиентов, к которым относится и проведение платежей с верификацией по голосу, говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка Алексей Киричек. Но, по его мнению, подобная технология на данный момент еще требует тщательной проработки, так как на практике ее можно применять только вместе с другими методами подтверждения личности плательщика.

Visa: россияне доверяют биометрии больше, чем паролям и ПИН-кодам Идентификация при помощи отпечатка пальца, по мнению респондентов, является лучшим способом обеспечить сохранность своих личных данных.

По мнению экспертов, любая технология с использованием биометрических данных — Face ID, Touch ID или голос — повышает безопасность проведения платежей и может быть перспективной. В случае с использованием голоса как идентификатора для подтверждения платежа не вполне очевидно, в каких видах операций это будет востребовано, станет ли это для клиентов удобнее, чем используемые сейчас привычные способы подтверждения. Также голосовая биометрия чувствительна к окружающему шуму и особенностям помещения, а точки продаж, как правило, расположены в местах большого скопления людей. Шум, который постоянно присутствует на фоне, будет препятствовать успешной оплате, отметили эксперты.