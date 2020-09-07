🔹 Мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет Bloomberg. В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили передышку из-за падения курса доллара. Но сохранить позиции будет непросто, предупреждают эксперты.

🔹 Российские банки аннулировали в августе 2020 года около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые ввел президент для пострадавших из-за пандемии. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу, следует из данных ЦБ. Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ. Оставшиеся 40% запросов в зоне риска: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту.

🔹 Для безработных в России могут ввести дополнительное пособие: глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо с соответствующим предложением. В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам в дополнение к пособию по безработице в условиях пандемии. Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы.

🔹 Например, у вас есть 5 тыс. рублей. Хотите владеть долей банка, клиентом которого вы являетесь? А долей вашего мобильного оператора? В рубрике Fingram расскажем, как это сделать.

