У первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева было второе гражданство Кипра, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА Новости сообщил представитель топ-менеджера.

Он уточнил, что Кузовлев получил кипрское гражданство в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus).

Ранее кипрская газета Politis напечатала рассекреченный список из 34 обладателей «золотых паспортов» республики, натурализация которых в 2008—2012 годах при правительстве Димитриса Христофиаса считается подозрительной. Среди прочих в этом перечне упоминается имя Кузовлева.



Песков: данные кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» нужно проверять Он прокомментировал юридический аспект публикации.

RCB Bank Ltd. — универсальный европейский банк, имеющий филиалы на Кипре, в Люксембурге, а также представительства в Москве и Лондоне. Российский ВТБ является одним из акционеров банка.