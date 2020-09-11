Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Минкомсвязь с другими ведомствами и игроками рынка разработает меры против телефонного мошенничества. Рабочая группа планирует уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов кол-центров мошеннической направленности.

👍 Москва заняла третье место в рейтинге городов по эффективности экономических мер в период пандемии, говорится в исследовании экспертов НИУ «ВШЭ». Согласно заключению экспертов, наиболее эффективно с кризисом справились Сеул, Шанхай и Москва. В пятерку лидеров также вошли Сингапур и Стокгольм. Санкт-Петербург занял седьмое место. Худшие показатели продемонстрировали Лондон, Берлин и Монреаль.

👍 Часть самозанятых могут освободить от налога: в Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум. Документ планируют внести в ГД в осеннюю сессию 2020 года.

👍 Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить документы для продления программы кешбэка за туры по России. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала изменения в программе путешествий с кешбэком.

👍 Восстановление экономической активности продолжает носить постепенный и неоднородный характер, при этом основным его драйвером выступает потребительский спрос: объем входящих платежей в соответствующих отраслях находится устойчиво выше «нормального» уровня, сообщил Центробанк.

👍 Столичные сайты для соискателей работы сейчас предлагают 180 тыс. реальных вакансий, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что, хотя коронавирусная инфекция «сильно ударила» по рынку труда в Москве, на текущий момент ситуация стабилизируется.

👍 Минэкономразвития РФ предложило упростить валютное регулирование для российских экспортеров услуг. Проект позволит существенно снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг при прохождении валютного контроля.

👍 Банки.ру готов к запуску всероссийского маркетплейса с 1 октября, сообщила гендиректор портала Динара Юнусова. К нововведению ЦБ на портале относятся положительно: население сможет удобно и быстро оформлять дистанционные услуги, а конкуренция среди финорганизаций должна повысить качество услуг. В ближайший месяц запуск маркетплейса планируется в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей в двух десятках регионов.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍