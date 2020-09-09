🔹 Страховые компании в России предлагают защиту от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока. За время самоизоляции желающих купить покрытие от вынужденной потери работы стало заметно меньше, основные продажи были привязаны к ипотечным сделкам, а в этот период выдача кредитов сократилась.

🔹 Кредитные организации все более агрессивно продают страховки для защиты от хищений средств, в том числе с дебетовых карт. Так, клиенты Сбербанка пожаловались на прямое навязывание услуги, которую менеджеры выдают за обязательную. При получении перевыпущенной карты сотрудник банка отказался выдать ее без подключения услуги «Защита карты» — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 тыс. рублей. В ЦБ считают недобросовестной практику навязывания дополнительных страховых услуг при выдаче (перевыпуске) дебетовых карт.

🔹 Банки.ру готов к запуску всероссийского маркетплейса с 1 октября, сообщила гендиректор портала Динара Юнусова. К нововведению ЦБ на портале относятся положительно: население сможет удобно и быстро оформлять дистанционные услуги, а конкуренция среди финорганизаций должна повысить качество услуг. В ближайший месяц запуск маркетплейса планируется в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей в двух десятках регионов.

🔹 Россияне рассказали, за какую зарплату готовы работать без выходных и отпусков. Несмотря на то что зачастую женщины согласны зарабатывать меньше мужчин, для отказа от выходных и отпусков им потребуется почти в 2,5 раза больше денег — 89 млн рублей в месяц против желаемых мужчинами 35 млн. Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за 1 квадриллион 180 триллионов рублей.

