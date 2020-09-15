Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России в 2021 году составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда, пишет РБК . Это следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В июне потребность ПФР в межбюджетном трансферте оценивалась в 4,12 трлн рублей, или 42,6% общих доходов. Экономия на трансферте станет возможна за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд рублей по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года. Также возможно улучшение прогноза собственных доходов ПФР от социальных взносов с зарплат работников (+171 млрд рублей).

Снижение прогнозируемого размера межбюджетного трансферта заложено и на 2022 год (до 3,86 трлн рублей), и на 2023 год (до 4 трлн), следует из проекта бюджета ПФР. Доля трансферта из федерального бюджета в общих доходах фонда в 2022–2023 годах будет держаться на уровне 38%.

Уменьшение трансферта из федерального бюджета связано с увеличением суммы переходящих остатков, а также с изменением прогнозных макроэкономических показателей, сообщили в пресс-службе ПФР. Превышение расходов над доходами, как и в предыдущие годы, носит технический характер, а именно объясняется наличием остатка средств бюджета ПФР по итогам года, добавили в фонде. Пересмотр межбюджетного трансферта ПФР связан с уточнением макропрогноза Минэкономразвития и с уточнением прогнозов по остаткам средств бюджета ПФР на 1 января 2021 года, подтвердили в пресс-службе Минфина.

Минтруд: среднегодовой размер пенсии в 2021 году вырастет до 17 тыс. 443 рублей Сейчас средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров по старости составляет 16,5 тыс. рублей.

Минэкономразвития повысило ожидания насчет величины фонда зарплат в стране — в среднем на 1 трлн рублей ежегодно по сравнению с июньским прогнозом. Согласно последним оценкам министерства, зарплатный фонд в 2021 году составит 27,87 трлн рублей, в 2022-м — 29,77 трлн и в 2023-м — 31,85 трлн. Это дало ПФР основание пересмотреть в сторону увеличения оценку поступлений страховых взносов от работодателей и запросить меньше средств из федерального бюджета.

Также вырос ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году — до 295 млрд рублей. Это будет крупнейший показатель с 2015 года, когда дефицит достиг 543,7 млрд рублей. Дефицит в 2021 году будет покрыт за счет использования остатков Пенсионного фонда на счетах Казначейства (335 млрд рублей). В 2020 году действующим законом о бюджете ПФР запланирован дефицит в 209,2 млрд рублей. В 2022 году дефицит бюджета ПФР составит 94,8 млрд, в 2023-м ожидается профицит бюджета ПФР на уровне 52,5 млрд рублей, следует из документа. Общие доходы Пенсионного фонда в 2021 году ожидаются на уровне 9,28 трлн рублей, в 2022-м они возрастут до 9,97 трлн, в 2023-м — до 10,524 трлн.

В России предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии Принятие проекта не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, но повлечет увеличение трат ПФР.

На параметры бюджета Пенсионного фонда повлияли антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса во время кризиса, которые было решено закрепить бессрочно. В итоге выпадающие доходы ПФР от пониженных ставок взносов оцениваются в 477,7 млрд рублей в 2021 году с последующим ростом до 510,3 млрд в 2022-м и до 545,85 млрд в 2023-м (эти выпадающие доходы компенсирует федеральный бюджет).

В 2021–2023 годах страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут повышены с 1 января в параметрах, закрепленных законом о пенсионной реформе. В 2021 году индексация составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году, по оценке ПФР, составит 17 443 рубля, в 2022-м — 18 369 рублей, в 2023 году достигнет 19 294 рубля, следует из проекта бюджета фонда. С поправкой на инфляцию реальный размер пенсии по старости ожидается в 2021 году на уровне 16 837 рублей, в 2022-м — 17 679 рублей, в 2023-м — 18 552 рубля.