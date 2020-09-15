Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады сентября составила около 4,41% годовых против 4,43% за третью декаду августа. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Таким образом, ставка в очередной раз обновила антирекорд: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений (с середины 2009 года).

Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась в течение года — с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение. Последний небольшой скачок вверх, в частности, был зафиксирован в третью декаду июля.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. ЦБ в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка .

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на сентябрь).