Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывших руководителей Кредпромбанка о признании недействительным приказа Центробанка России об отзыве у кредитной организации лицензии, сообщили РАПСИ в суде.

Заявление о недействительности приказа регулятора от 22 ноября 2019 года было направлено в суд бывшим председателем совета директоров Кредпромбанка Дмитрием Даниловым и экс-председателем правления банка Владимиром Симоновым.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка 22 ноября 2019 года, пояснив, что банк, в частности, допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.

Арбитражный суд Ярославской области 9 января удовлетворил заявление ЦБ России о принудительной ликвидации Кредпромбанка, ликвидатором банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.

