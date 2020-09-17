Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд: сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney». Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно, сообщают в четверг в Сбербанке.



Напомним, что летом этого года Сбербанк и «Яндекс» объявили о «разводе», предполагавшем выкуп «Яндексом» у Сбербанка доли в «Яндекс.Маркете», а Сбербанком — доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». В июле Сбербанк стал единственным собственником «Яндекс.Денег».

«Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России, — комментируют в Сбербанке переименование «Яндекс.Денег». — В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код».

Как уточняется, новый бренд компания разрабатывала самостоятельно.

«ЮMoney» будет совершенствовать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под брендами «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса». Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. «ЮKassa» продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения. «ЮMoney» будет расти как часть экосистемы Сбербанка и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы: «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и т. п.», — рассказали в Сбербанке.



Планируется, что «ЮMoney» расширит линейку карт, будет совершенствовать программу лояльности, а также запустит новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы.