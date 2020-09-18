Принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса во время коронавирусного карантина были эффективными и «тщательно выверенными», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает РБК , Пескова попросили ответить на претензии главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что на помощь населению и бизнесу можно было бы потратить больше средств, в частности из Фонда национального благосостояния.

«В целом принятые меры в Кремле считают эффективными, своевременными и тщательно выверенными», — ответил Песков. «Существует огромное количество стран, потративших больше денег, но это не привело к лучшему положению бизнеса», — добавил представитель Кремля.

В колонке для РБК Кудрин написал, что правительство могло потратить больше денег на поддержку населения. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь — как гражданам, так и бизнесу», — указал он.

Кудрин предложил увеличить траты на поддержку бедных При вложении нескольких сотен миллиардов можно было бы многим помочь.

Кудрин привел в пример кризис 2008—2009 годов, когда было потрачено более половины резервного фонда: с 4 трлн рублей он тогда уменьшился до 1,8 трлн. Сейчас же «ФНБ почти не тратится», несмотря на то что в начале 2020 года в него перечислили еще 3,3 трлн рублей.

В начале сентября Минфин сообщил, что впервые с конца 2017 года начал использовать средства ФНБ для финансирования бюджетного дефицита. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты стерлингов со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд рублей, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Годовой дефицит может достигнуть 5 трлн рублей, указывает РБК.

Дефицит федерального бюджета этого года вырос по итогам августа почти до 1,7 трлн рублей В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — июль 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам семи месяцев равнялся примерно 1,5 трлн рублей.

Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. В сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

На стратегической сессии Московского финансового форума 8 сентября министр финансов Антон Силуанов рассказал, что для поддержки экономики и доходов населения во время пандемического кризиса Минфину пришлось распечатать резервы и прибегнуть к увеличению госзаимствований.



«Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния, нам пришлось и выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально мы планировали профицит чуть менее 1% ВВП», — пояснил Силуанов, добавив, что пришлось сконцентрировать все ресурсы, чтобы отреагировать должным образом на вызовы.