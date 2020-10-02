«Аэрофлот» рассчитывает за счет дополнительной эмиссии акций привлечь в капитал не менее 80 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик объявил в пятницу о начале следующего этапа в рамках процесса по увеличению уставного капитала, о котором было объявлено 21 сентября 2020 года.

«В рамках размещения новых обыкновенных акций группа «Аэрофлот» планирует привлечь не менее 80 млрд рублей в целях повышения ликвидности», — отмечается в релизе с уточнением, что окончательное количество размещаемых акций, цена за бумагу и общий объем привлеченных средств будут определены в ходе предложения.

В сентябре акционеры авиакомпании приняли решение об увеличении ее уставного капитала на 1,7 млрд рублей путем дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций. Ранее правительство РФ одобрило допэмиссию при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Сейчас она составляет 51,2%. Банк России также одобрил размещение дополнительных акций «Аэрофлота».

​ЦБ одобрил дополнительную эмиссию «Аэрофлота» Ранее акционеры авиакомпании решили увеличить ее уставной капитал на 1,7 млрд рублей через допразмещение 1,7 млрд обыкновенных акций.

Согласно сегодняшнему сообщению, в рамках преимущественного права (этот этап длился с 21 сентября по 1 октября 2020 года) компания получила заявки от акционеров на приобретение 986 997 411 акций, включая заявку от РФ на приобретение 869 940 480 акций. Из релиза следует, что Российская Федерация также может принять участие в допэмиссии авиакомпании в рамках открытой подписки.



Ожидается, что институциональным инвесторам будут предложены акции перевозчика на общую сумму около 39 млрд рублей. «Окончательный объем предложения может превысить 80 млрд рублей и зависит от оплаты акций акционерами, подавшими заявки в рамках осуществления преимущественного права, а также инвесторами, участвовавшими в открытой подписке», — указывают в «Аэрофлоте».

«Дополнительный капитал… даст нам необходимую поддержку для восстановления после кризиса, а также для дальнейшего развития в будущем», — комментирует генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, чьи слова приводятся в релизе. В сообщении компании уточняется, что группа «Аэрофлот» планирует направить эти средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.



По словам Савельева, «российский рынок пассажирских авиаперевозок предоставляет значительные возможности для долгосрочного структурного роста».

В компании напомнили, что существующие обыкновенные акции «Аэрофлота» допущены к торгам на Московской бирже и включены в первый уровень котировального списка. После размещения выпуски акций компании будут объединены, то есть размещаемые акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Мосбирже.

