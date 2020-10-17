Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 В России будет создан федеральный регистр с данными обо всех льготниках, получающих поддержку от государства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря новому решению при смене места жительства станет проще подтвердить право на получение поддержки от государства. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.



👍 Минфин России разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% предлагается продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021-го. Сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд до 2,8 трлн рублей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предложил продлить программу льготной ипотеки как минимум до середины 2021 года.

👍 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет в 2020 году освободить вновь созданные организации малого и среднего предпринимательства (МСП) от налогов в связи с пандемией коронавируса. Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020-го. Льготы действуют для предпринимателей из отраслей экономики, наиболее пострадавших в пандемию.

👍 Входящие финансовые потоки по итогам прошедшей недели превысили «нормальный» уровень в отраслях потребительского и инвестиционного спроса. Об этом сообщили в Центробанке. Отрасли, ориентированные на потребительский спрос, сохраняют лидерские позиции среди укрупненных групп отраслей. На отчетной неделе превышение объема входящих потоков над «нормальным» уровнем увеличилось до 4,3% с 1,7% неделей ранее. Основным драйвером роста остается розничная торговля.

👍 Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍