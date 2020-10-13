🔹 Банк России начал общественное обсуждение возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля — цифровой формы российской национальной валюты. Регулятор разъясняет, что цифровой рубль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером банкноты) и эмитируется Центральным банком, поэтому цифровую валюту Центрального банка (ЦВЦБ) иногда называют «цифровыми наличными».

🔹 Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета, следует из данных Генеральной прокуратуры. Всего по итогам января — августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также в два раза увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов.



🔹 Всего с момента запуска страхования от COVID-19 в марте — апреле 2020 года гражданам было выплачено не менее 300 млн рублей. Об этом рассказали участники рынка. Крупнейшие страховые компании снова фиксируют рост спроса на покрытие от коронавирусной инфекции после некоторого снижения популярности этих продуктов летом. Также отмечается значительный рост заинтересованности в продукте, который гарантирует оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.

🔹 Минтруд предложил новый способ поиска вакансий: создание единой цифровой платформы для работников и работодателей, куда бы стекались все предложения по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке кадров. Проект соответствующего федерального закона уже проходит обсуждение в Российской трехсторонней комиссии.