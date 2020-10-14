🔹 Цифровой рубль в экспериментальном режиме может появиться в России уже в следующем году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для этого был принят закон «О цифровых финансовых активах», который вступит в силу с 1 января 2021 года. По словам депутата, появление нового вида рубля стимулирует рост спроса на технологию блокчейн. К цифровым деньгам уже проявил интерес ряд российских банков и компаний.

🔹 Больше трети российских компаний (37%) не планируют переводить своих сотрудников на дистанционный формат. Таковы результаты опроса сервиса hh.ru. При этом 16% работодателей до сих пор не приняли никаких защитных мер для тех, кто работает в офисе. После летнего послабления режима самоизоляции лишь 16% компаний не вернули своих сотрудников в офисы, а 44% компаний в полной мере вывели своих сотрудников на рабочие места. Повторный уход на «удаленку» многие сотрудники перенесли спокойнее, чем весной, — негативной эта новость стала только для 18% респондентов.

🔹 Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр на IТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги. К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т. д. По мнению членов РАЭК, большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки.

🔹 Стало известно, сколько денег нужно россиянину для счастья. Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). А 26% сказали, что для счастья им нужно «много денег», тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

