🔹 Главы Ассоциации электронных денег, «Финансовых инноваций», Национальной платежной ассоциации и Национального совета финансового рынка обратились в ЦБ с просьбой помочь скорректировать законопроект об отмене банковских комиссий за оплату услуг ЖКХ и вернуться к его предыдущему варианту, распространявшему льготу только на социально незащищенные слои населения. Опрошенные банкиры неофициально обращали внимание, что расходы банкам придется возмещать.

🔹 Часть средств Фонда национального благосостояния — в том числе из его ликвидной части — может быть переведена на депозиты ВЭБа, пишут СМИ, ссылаясь на источники. Информацию подтвердил один из федеральных чиновников. Сейчас на депозитах в ВЭБе размещено 580 млрд рублей из средств ФНБ, следует из материалов Минфина. По данным на 1 октября, в Банке России хранились деньги ФНБ в размере 8,2% ВВП.

🔹 Минфин назвал возможные плюсы и минусы появления цифрового рубля. К его преимуществам в ведомстве отнесли снижение стоимости трансакций, а также объема нагрузки на банки и платежные системы, расширение возможностей осуществления трансграничных платежей, снижение зависимости от доллара и, как следствие, уменьшение подверженности санкциям со стороны третьих стран. Возможные риски реализации проекта, которые необходимо нивелировать: отсутствие обеспечения, высокая волатильность, использование в противоправных целях.

🔹 Учась в вузе, автошколе, на курсах иностранного языка, не все знают, что можно получить налоговый вычет по расходам на образование. Представляем краткую инструкцию того, как это можно сделать.

