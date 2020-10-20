🔹 Россия смогла учесть уроки борьбы с пандемией, она ведется без рывков и шоков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение.



🔹 СберБанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей. Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» СберБанка Станислав Карташов. Сервис будет анализировать банковские трансакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис «2ГИС», и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например где выгоднее разместить новый магазин.

🔹 Банк России готовит законопроект, по которому финансовые организации будут обязаны рассматривать жалобы и обращения клиентов по существу, отвечать людям в определенный срок (для госорганов он составляет 30 дней) и нести ответственность за отказ от рассмотрения. ЦБ будет отслеживать качество ответов, которые финансовая организация направляет потребителям, оценивать, насколько она соблюдает предусмотренные законом обязанности.



🔹 Российские кредитные организации заработали в сентябре около 200 млрд рублей, что лучше результата августа почти на 20%, сообщает Центробанк. При этом в значительной степени на результат сектора повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля. Несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, как количество, так и доля прибыльных банков снизились. С начала года прибыль сектора составила 1,132 трлн рублей.