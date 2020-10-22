🔹 Банк России получил полномочия надзора за операторами услуг информационного обмена (ОУИО — игроки, которые обеспечивают техническое взаимодействие между банками и конечным получателем платежа). К ним относятся агрегаторы платежей, процессинговые центры и платежные шлюзы. ЦБ уже включил в реестр более 170 игроков, а теперь намерен разобраться, чем занимаются новые поднадзорные.

🔹 Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Изначально эта программа была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой, она помогла поддержать и строительную отрасль, отметил премьер.



🔹 Авиакомпании обратились к премьеру с просьбой дополнительно выделить 50 млрд рублей субсидий из-за убытков на фоне пандемии. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину. Сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии — около 30 млрд рублей в IV квартале 2020 года и 20 млрд рублей в I квартале 2021-го.

🔹 С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты «Ромира». Исследователи определили, что в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы. Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения: в 2019-м рост составлял 11 п. п.