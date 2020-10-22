Банк России включил специализированный депозитарий «Инфинитум» в реестр операторов финансовых платформ. Уведомление об этом опубликовано на сайте регулятора .

«Банк России 22 октября 2020 года принял решение о включении сведений об акционерном обществе «Специализированный депозитарий «Инфинитум» в реестр операторов финансовых платформ», — сказано в сообщении.

Это третья организация в реестре. Ранее, 27 августа этого года, ЦБ включил в этот список Московскую биржу и АО «ВТБ Регистратор». Согласно закону о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны быть включены в соответствующий реестр ЦБ.

«Проект «Финансовая платформа» группы компаний «Инфинитум» был запущен для реализации открытой архитектуры продаж инвестиционных продуктов, — пояснил генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» Павел Прасс, чьи слова приводятся в релизе компании. — Присоединение к системе «Маркетплейс» позволяет ее клиентам получить доступ ко всем подключенным к ней продуктам, услугам и сервисам. Мы развиваем платформенную часть системы, чтобы обеспечивать наиболее технологичные интеграции с участниками рынка».



Система дистанционной торговли «Маркетплейс» предполагает взаимодействие разных участников: финансовых платформ, сайтов-агрегаторов, финансовых организаций, регистратора финансовых трансакций (РФТ) и клиентов. Проект «Финансовая платформа» группы компаний «Инфинитум» предлагает операции с паями паевых инвестиционных фондов. Первая экспериментальная покупка пая ПИФа по правилам дистанционной торговли с регистрацией сделки в РФТ, созданном на базе Национального расчетного депозитария, была совершена 3 декабря 2018 года. В настоящий момент идут переговоры по интеграции финансовой платформы «Инфинитум» с платформой Московской биржи.