Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала неожиданным арест главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова.

«Конечно, это было неожиданно. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банк «Траст» успешно выполнял свои функции в работе с проблемными активами. Хотя этот эпизод не связан с рабой «Траста», но команду управленческую нам надо будет думать, как усиливать», — заявила председатель Банка России на брифинге. Она отметила, что решение будет за главой банка Александром Соколовым.

Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова В отношении Михаила Хабарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября.

Напомним, Михаила Хабарова задержали ранее в октябре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление на него написал основатель и совладелец грузоперевозчика «Деловые линии» Александр Богатиков.



По информации Forbes, Эльвира Набиуллина вступилась за Хабарова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, заявив о необходимости декриминализации экономических преступлений.