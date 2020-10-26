Онлайн-аукцион Debex запускает сервис для коллекторов Debex Exchange, рассказали «Коммерсанту» в компании. Он позволит в автоматическом режиме обмениваться долгами и аккумулировать все обязательства одного должника. Передача дел должников будет проходить через куплю-продажу долгов. Информация на площадке будет представляться в зашифрованном виде, персональные данные заемщиков, как и ранее, будут храниться у коллекторов, подчеркнули в Debex.

Разработчики считают, что их продукт позволит коллекторам сделать разрозненный дефрагментированный портфель более однородным, чтобы сократить затраты на коммуникацию с должниками и повысить эффективность взыскания. Договариваться на площадке будут скоринг-системы, оценивая одного и того же клиента. Debex свяжет IT-платформы коллекторов в единую сеть, и они будут самостоятельно определять, какие обмены необходимы. Запустить сервис планируют в ноябре, до конца года площадка будет работать в тестовом режиме.

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам По данным НАПКА, еще 7% россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга.

Эксперты считают, что консолидация всего проблемного портфеля по должнику позволит понять его общий размер и подготовить наиболее результативную стратегию работы с активом. Кроме того, это позволит снизить затраты на работу с каждым отдельным должником, что приведет к повышению эффективности взыскания. Также обмен клиентами между коллекторскими агентствами дает преимущества и взыскателям, и должникам, отметили эксперты. Но проект требует доработок — возникают вопросы хранения и обработки персональных данных, соблюдения банковской тайны. Эксперты считают, что сервис нужно доработать с точки зрения обеспечения соблюдения требований 152-ФЗ и взаимодействия с БКИ.