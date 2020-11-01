✅ Нормативы Банка России нарушали в сентябре 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Девять из них находятся в процессе финансового оздоровления. Два банка в сентябре неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады октября составила около 4,37% годовых после 4,33% за первую декаду октября, следует из данных Банка России. Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с июля текущего года. Последний небольшой скачок вверх, в частности, был зафиксирован в третью декаду июля. Глобально она снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение.

✅ Банк России обновил перечень системно значимых кредитных организаций. Теперь их не 11, а 12, свидетельствуют данные регулятора. На системообразующие банки распространяются, в частности, требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

✅ Кол-центры мошенников усовершенствовали тактику: теперь людей обзванивает робот, а человек подключается на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты, говорят эксперты по IT-безопасности. Если раньше многие фальшивые кол-центры работали из тюрем, то в последнее время, по данным Group-IB, большинство организованы на воле и иногда даже за границей. Для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.



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